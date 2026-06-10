Costa Rica se corona Campeón Absoluto del Centroamericano de Atletismo

La Selección Nacional Mayor de Atletismo de Costa Rica se proclamó Campeona Absoluta del XXXVI Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo.

Las justas se realizaron en el Estadio Olímpico de Managua, Nicaragua.

La delegación costarricense estuvo conformada por 37 atletas, quienes alcanzaron las marcas mínimas de clasificación establecidas por la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

Los ticos lograron conquistar un total de 47 medallas: 18 de oro, 16 de plata y 13 de bronce.

De tal manera que Costa Rica obtuvo, simultáneamente, los títulos por equipos en las ramas femenina y masculina, asegurando además el campeonato absoluto del área centroamericana.

Entre los atletas más destacados del equipo nacional sobresalieron Daniel Johanning Cordero, Desiré Bermúdez Villarebia, Héctor Allen Hernández, Mariel Brokke Villalobos, José Pablo Elizondo Chinchilla, Abigail Obando Cambronero, Deysheline Mayer Scott, Iván Sibaja Cerda y Lindsay Reyes Gutiérrez.

Medallero General

Costa Rica: 47 medallas (18 oro, 16 plata, 13 bronce)

El Salvador: 22 medallas (7 oro, 10 plata, 5 bronce)

Guatemala: 14 medallas (7 oro, 5 plata, 2 bronce)

Panamá: 18 medallas (5 oro, 7 plata, 6 bronce)

Nicaragua: 16 medallas (5 oro, 5 plata, 6 bronce)

Honduras: 13 medallas (4 oro, 3 plata, 6 bronce)

Belice: 6 medallas (0 oro, 0 plata, 6 bronce)