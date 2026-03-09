Costa Rica hizo historia en el US Open de Taekwondo
La costarricense Jaycee Bassett consiguió una medalla de plata en la categoría -46 kilogramos que se suma a la conseguida por Neshy Lindo.
Costa Rica hizo historia al sumar tres medallas en el US Open de Taekwondo, uno de los torneos más fuertes y prestigiosos del mundo.
La delegación tica cosechó una medalla de oro y dos de plata en el evento.
La costarricense Jaycee Bassett, hija de padre estadounidense y residente en Estados Unidos, fue la última en conseguir una histórica medalla de plata en la categoría -46 kilogramos.
A lo conseguido por Bassett se une lo que logró Neshy Lindo Álvarez con otra plata en la categoría -57 kg y el histórico oro de Joshua Sósimo, en la categoría juvenil masculina de -55 kg.
La selección también participó en el Open de Canadá como parte de la gira norteamericana, donde Lindo alcanzó la final y perdió ante la canadiense Skylar Park, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.
El taekwondo tico se prepara para los Juegos Centroaméricanos y del Caribe del 2026.