Costa Rica hizo historia en el US Open de Taekwondo

Costa Rica hizo historia al sumar tres medallas en el US Open de Taekwondo, uno de los torneos más fuertes y prestigiosos del mundo.

La delegación tica cosechó una medalla de oro y dos de plata en el evento.

La costarricense Jaycee Bassett, hija de padre estadounidense y residente en Estados Unidos, fue la última en conseguir una histórica medalla de plata en la categoría -46 kilogramos.

Jaycee Bassett, taekwondista costarricense

A lo conseguido por Bassett se une lo que logró Neshy Lindo Álvarez con otra plata en la categoría -57 kg y el histórico oro de Joshua Sósimo, en la categoría juvenil masculina de -55 kg.