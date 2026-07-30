Costa Rica hace historia al romper el dominio de México y ganar el oro en racquetbol

El racquetbol costarricense vivió este jueves uno de los momentos más importantes de su historia al conquistar la medalla de oro en la prueba de dobles mixtos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La pareja integrada por Larissa Faeth y Andrés Acuña derrotó 3-1 a los mexicanos Jessica Parrilla y Rodrigo Montoya, resultado con el que puso fin al dominio que México mantenía en esta modalidad desde finales de la década de 1990.

El triunfo adquiere un valor especial porque la delegación azteca había dominado el racquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe durante casi tres décadas. La victoria de los nacionales representa uno de los resultados más importantes para esta disciplina en Costa Rica.

Faeth y Acuña se impusieron a una de las principales potencias mundiales del racquetbol para subir a lo más alto del podio y darle al país una medalla histórica.

Para Acuña, principal referente del racquetbol costarricense en los últimos años, el título reafirma su condición como uno de los mejores exponentes del continente. Faeth, por su parte, suma el logro más importante de su carrera y continúa consolidándose entre las principales figuras nacionales de la disciplina.

Con esta victoria, Costa Rica rompe una hegemonía de casi tres décadas y suma una de las medallas de mayor impacto para su delegación en Santo Domingo 2026.