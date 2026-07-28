Costa Rica conquista el bronce en el surf de Santo Domingo 2026 con Samuel Reidy

La delegación costarricense en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sigue cosechando medallas y ahora es el turno del surf.

Este martes, el surfista costarricense Samuel Reidy obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de shortboard masculino, tras imponerse al dominicano Gian Marco Oliva con una puntuación de 14.50 frente a 11.60 en el heat por el tercer lugar.

Según describió la Federación de Surf de Costa Rica, Reidy mostró un alto nivel competitivo durante toda la jornada, pero cayó en la cuarta ronda ante el venezolano Rafael Pereira, quien posteriormente avanzó a la final.

La participación del surf nacional aún continúa. Este miércoles, la costarricense Rachel Agüero disputará la final del shortboard femenino, luego de avanzar tras vencer en la cuarta ronda a la nicaragüense Candelaria Resano con un puntaje de 12.57 contra 11.33.

En la lucha por la medalla de oro enfrentará a la barbadense Chelsea Tuach, en busca de darle a Costa Rica una nueva presea en Santo Domingo 2026.



