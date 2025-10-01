Costa Rica competirá con 484 atletas en Juegos Centroamericanos

Costa Rica será representada por 484 atletas de 47 disciplinas deportivas en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, del 18 al 30 de octubre.

Entre las disciplinas que Costa Rica estará en competencia en tierras chapinas se encuentran: Aguas Abiertas, Artística, Natación, Ajedrez, Marcha, Media Maratón, Pista y Campo, Bádminton, Baloncesto 3x3, Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Billar, Boliche, BMX, Ciclismo de Montaña, Ciclismo de Ruta, Esgrima, Fútbol, Fútbol Sala, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Golf, Levantamiento de Pesas, Hockey sobre césped, Judo, Karate, Patinaje, Rugby, Softbol, Surf, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Triatlón, Voleibol Playa, Voleibol Sala, Sambo, Lucha y Ecuestre.

“Costa Rica lleva una delegación que ha sido cuidadosamente escogida por cada una de las Federaciones con el fin de contar con el mejor grupo de atletas de cara al primer evento del Ciclo Olímpico. La inversión a nivel nacional es mucho menor que los otros países de la región, pese a ello, nuestros atletas compiten en procura de podios y de iniciar el duro camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, afirmó Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional.

Los abanderados de la delegación costarricense serán Daniela Rojas (atletismo) y Gabriel Rojas (ciclismo).

Daniela Rojas (Atletismo): Especialista en los 400 metros con vallas, Rojas. La atleta posee el récord nacional en esta disciplina con un tiempo de 55 segundos y 67 centésimas establecido en el NACAC Athletics Championships 2025, en Barbados. Además, ha sido medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Gabriel Rojas (Ciclismo): Ciclista destacado que ha logrado importantes victorias, incluyendo el primer lugar en la clasificación general del Tour de Panamá 2024, convirtiéndose en el primer costarricense en lograr este título. También ha sido campeón nacional de ruta y medallista de oro en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

Participación histórica en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025

Además, Costa Rica tendrá representación en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025.

Costa Rica participar por primera vez en las disciplinas de Cricket, Rugby, Boliche y Ráquetbol.

Los abanderados de la delegación costarricense en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 serán:

Elena Weinstok (Boliche): A sus 16 años, Weinstok ha logrado destacados triunfos internacionales, incluyendo el campeonato en el Junior Gold U18 Girls 2025 en Estados Unidos, el torneo juvenil más competitivo de su categoría en ese país. También ha sido campeona panamericana en la categoría mayor y es la actual subcampeona mundial juvenil.

Andrés Acuña (Ráquetbol): Raquetbolista de renombre, Acuña se coronó campeón en el Campeonato Mundial Abierto de la IRT en Denver, Estados Unidos, en 2025, al vencer al estadounidense Kane Waselenchuk en la final. Además, ha sido campeón en los World Games y medallista en los Juegos Panamericanos.