Costa Rica comienza a palpitar el X-Knights 2026

El X-Knights 2026 comienza a palpitarse en Costa Rica con el desarrollo de la primera fecha de la Freestyle GP World Cup, la nueva Copa del Mundo de Freestyle Motocross (FMX) realizada en Navarra Arena de Pamplona, en España.

La segunda fecha del campeonato será en Costa Rica el 28 de febrero en el Estadio Nacional.

El piloto francés David Rinaldo se dejó la victoria en Pamplona, la segunda posición de la jornada fue para el español José “Mincha” Canosa, mientras que el australiano Rob Adelberg completó el podio en el tercer lugar.

"Todo esto es un excelente preámbulo para la fecha en Costa Rica. X-Knights ha logrado posicionarse como uno de los eventos más importantes del mundo del freestyle motocross, y ahora damos un paso más al recibir una fecha oficial de la Copa del Mundo”, comentó Manrique Mata, director de Family Fun / RPMTV.

De los pilotos que hicieron podio en Pamplona, en Costa Rica ya está confirmada la presencia de Rinaldo y José Canosa “Mincha”. También estarán Julien Vanstippen (Bélgica), Davide Rossi (Italia), Filip Podmol (República Checa), Luc Ackermann (Alemania) y Maikel Melero (España).



Las entradas para X-Knights 2026 están disponibles en www.eticket.cr y los precios van desde ₡11.160 hasta ₡43.000, más cargo por servicio.

