Costa Rica brilló en el Panamericano de Racquetbol en Guatemala

Costa Rica tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Racquetbol que se disputó en Guatemala y concluyó este sábado.

La delegación tica consiguió un oro y dos bronces, así como asegurar la participación en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán entre julio y agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

El oro para los ticos llegó en la modalidad de dobles mixtos, gracias a la dupla conformada por Andrés Acuña y Larissa Faeth. Además, el equipo sumó una medalla de bronce en la competencia femenina por Naciones (Team’s Competition), con la participación de Maricruz Ortiz y la propia Faeth y un bronce por equipos combinado (hombres y mujeres).

"La clave del oro vino en el trabajo en equipo y la correcta ejecución de la estrategia para cada partido. En un equipo muy completo, logramos distribuir las tareas y mantenernos apoyados. Larissa y yo estuvimos en la cancha, pero atrás nuestro estaba la hermana de Larissa tomando estadísticas y mi hermano Sergio quien está de coach del equipo, traduciendo esas estadísticas en un plan de juego para poder guiar el camino a ganar”, mencionó Acuña tras la presea dorada.

La Federación de Raquectbol anunció que en las próximas semanas llevará a cabo el segundo selectivo mayor, proceso que definirá a los representantes tanto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe como para el Campeonato Mundial que se celebrará también este año en Chile.

De forma paralela a este torneo en Guatemala al torneo Panamericano Mayor, también se desarrolló la competencia juvenil, en la que Costa Rica volvió a figurar en el podio con el tercer lugar en dobles masculinos gracias a la dupla integrada por Álvaro Guillén y Arturo Chavarría.



