Costa Rica barrió en Centroamericano de Patinaje de Velocidad

Costa Rica ganó el Campeonato Centroamericano de Patinaje de Velocidad de Naciones Costa Rica 2025, que se realizó en el patinódromo de La Sabana.

Los ticos ocuparon el primer lugar con una amplia ventaja sobre El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua.

Los nacionales lograron 94 medallas con un balance de 40 de oro, 20 de plata y 34 de bronce. Superaron las 55 de los cuscatlecos, que fueron segundos, y las 90 de los chapines.

Los salvadoreños fueron segundos porque tuvieron 23 de oro, 22 de plata y 10 de bronce, mientras que los guatemaltecos consiguieron 17 de oro, 37 de plata y 36 de bronce. Pese a que estos últimos tuvieron más medallas, los atletas de El Salvador obtuvieron más de oro.

Medallero