Costa Rica 200 regresa en 2026 con una de las carreras más desafiantes del mundo

Del 27 de abril al 5 de mayo de 2026, el país volverá a ser escenario de una de las competencias de ultradistancia más duras del planeta: la Costa Rica 200, una carrera que atraviesa el país de costa a costa, desde los Humedales Nacionales de Cariari hasta Quepos, cerca del Parque Nacional Manuel Antonio.

Con 341 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 14.484 metros, los atletas enfrentarán condiciones extremas, climas variados y paisajes únicos. El límite de tiempo es

de 127 horas, y el evento combina resistencia física, espíritu deportivo y conexión con la naturaleza.

La competencia promueve el turismo deportivo sostenible, impulsando economías locales y el respeto ambiental a través de alianzas con proveedores, agricultores, restaurantes y alojamientos.

La edición 2026 tendrá cupo limitado a 40 participantes internacionales, provenientes de países como Brasil, Francia, Italia, Estados Unidos y Portugal. El paquete incluye rastreador GPS, cobertura médica, transmisiones en vivo y 14 puestos de asistencia con atención médica, comida caliente y zonas de descanso.

Organizada por OneHundred Sport y Costa Rica 200, la carrera busca consolidarse como una de las más icónicas del mundo en la categoría de 200 millas.

Las inscripciones ya están abiertas en www.costarica200.com.