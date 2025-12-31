Otros deportes
Corredores disfrutaron de la Clásica San Silvestre para cerrar el año
Miles de amantes de atletismo despidieron el 2025.
Miles de amantes del atletismo cerraron el año haciendo lo que les gusta: correr. Los fiebres del asfalto compitieron en los 5 kms o en los 10,4 kms de la Clásica San Silvestre.
La competencia inició a las 6 a. m. y tuvo salida y llegada en La Sabana.
Los atletas corrieron por el tradicional recorrido que tiene de todo: bajadas, pero también buenas cuestas; por ejemplo las del bulevar de Rohrmoser.
Ganadores
10 kms masculino
Daniel Johanning 32:28
Juan Carlos Badilla 33:45
Esteban Oses 34:15
10 kms femenino
María Chaves 38:13
Gaby Solís 39:28
Priscilla Solís 39:54
5 kms masculino
Luis Alejandro Castro 15:41
Derek Nájera 16:19
Andrés Solano 16:28
5 kms femenino
Salma Villatoro 19:22
Andrea Corazzari 19:36
Victoria Arce 20:08