Corredores disfrutaron de la Clásica San Silvestre para cerrar el año

Miles de amantes de atletismo despidieron el 2025.

Carrera San Silvestre. Foto: Facebook Global Sport.
Por Daniel Jiménez 31 de diciembre de 2025, 9:12 AM

Miles de amantes del atletismo cerraron el año haciendo lo que les gusta: correr. Los fiebres del asfalto compitieron en los 5 kms o en los 10,4 kms de la Clásica San Silvestre.

La competencia inició a las 6 a. m. y tuvo salida y llegada en La Sabana.

Los atletas corrieron por el tradicional recorrido que tiene de todo: bajadas, pero también buenas cuestas; por ejemplo las del bulevar de Rohrmoser.

Ganadores

10 kms masculino

Daniel Johanning 32:28
Juan Carlos Badilla 33:45
Esteban Oses 34:15

10 kms femenino

María Chaves 38:13
Gaby Solís 39:28
Priscilla Solís 39:54

5 kms masculino

Luis Alejandro Castro 15:41
Derek Nájera 16:19
Andrés Solano 16:28

5 kms femenino

Salma Villatoro 19:22
Andrea Corazzari 19:36
Victoria Arce 20:08

