Corredores disfrutaron de la Clásica San Silvestre para cerrar el año

Miles de amantes del atletismo cerraron el año haciendo lo que les gusta: correr. Los fiebres del asfalto compitieron en los 5 kms o en los 10,4 kms de la Clásica San Silvestre.

La competencia inició a las 6 a. m. y tuvo salida y llegada en La Sabana.

Los atletas corrieron por el tradicional recorrido que tiene de todo: bajadas, pero también buenas cuestas; por ejemplo las del bulevar de Rohrmoser.



Ganadores



10 kms masculino



Daniel Johanning 32:28

Juan Carlos Badilla 33:45

Esteban Oses 34:15



10 kms femenino



María Chaves 38:13

Gaby Solís 39:28

Priscilla Solís 39:54



5 kms masculino



Luis Alejandro Castro 15:41

Derek Nájera 16:19

Andrés Solano 16:28



5 kms femenino



Salma Villatoro 19:22

Andrea Corazzari 19:36

Victoria Arce 20:08

