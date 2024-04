Coral Wiggins y Sam Reidy triunfaron en la segunda fecha del Circuito Nacional de Surf

“En esta ola me siento super confiada, porque viví aquí varios años y me hace sentir que estoy acá en casa, de nuevo. En la fecha pasada en Cocles quedé un poco decepcionada de mi surfing y me puse la meta de ganar este segundo evento, ahora pude surfear más tranquila, me quité la presión de ser la campeona defensora”, comentó Wiggins.