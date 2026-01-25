EN VIVO
Copa del Café 2026 definió a sus campeones

La edición 61 del prestigioso torneo de tenis juvenil fue todo un éxito.

Janae Preston vs. Klara Blazkova. Foto: Copa del Café
Janae Preston vs. Klara Blazkova. Foto: Copa del Café
Por Daniel Jiménez 24 de enero de 2026, 22:18 PM

Costa Rica se vistió de gala para cerrar el telón de la edición 61 de la prestigiosa competencia de tenis juvenil la Copa del Café 2026.

Este sábado fue día de finales con gran ambiente y llenazo en las gradas del Costa Rica Country Club (CRCC), en Escazú.

En la categoría femenina, Janae Preston, de Estados Unidos, triunfó 6-0 y 6-1 ante Klara Blazkova, de República Checa.

Por su parte, en la rama masculina, Mathys Domenc, de Francia, venció 6-2 y 6-0 a Felix Roussel, de Canadá.

El torneo reunió a 64 raquetas, 32 hombres y 32 mujeres, provenientes de 22 países.

Se competió en las categorías U18 (Under 18) y U14 (Under 14).

Los campeones Copa del Café 2026

Campeón masculino

Campeón Copa del Café. Foto: Copa del Café

Mathys Domenc, de Francia

Subcampeón masculino

Subcampeón Copa del Café. Foto: Copa del Café

Felix Roussel, de Canadá 

Campeona femenino

Campeona Copa del Café. Foto: Copa del Café

Janae Preston, de Estados Unidos

Subcampeona femenino

Subcampeona Copa del Café. Foto: Copa del Café

Klara Blazkova, de República Checa.

Campeones dobles masculino

Campeones dobles masculino Copa del Café. Foto: Copa del Café

Safir Azam y Marcel Latak, ambos de Estados Unidos.

Subcampeones dobles masculino

Subcampeones dobles masculino Copa del Café. Foto: Copa del Café

William Mcewan y Mason Vaughan, ambos de Estados Unidos.

Campeonas dobles femenino

Campeonas dobles femenino Copa del Café. Foto: Copa del Café

Jordyn Hazelitt y Welles Newman, ambas de Estados Unidos.

Subcampeonas doblas femenino

Subcampeonas dobles femenino Copa del Café. Foto: Copa del Café

Thara Gowda y Kaya Moe, ambas de Estados Unidos.

