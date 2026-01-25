Copa del Café 2026 definió a sus campeones
La edición 61 del prestigioso torneo de tenis juvenil fue todo un éxito.
Costa Rica se vistió de gala para cerrar el telón de la edición 61 de la prestigiosa competencia de tenis juvenil la Copa del Café 2026.
Este sábado fue día de finales con gran ambiente y llenazo en las gradas del Costa Rica Country Club (CRCC), en Escazú.
En la categoría femenina, Janae Preston, de Estados Unidos, triunfó 6-0 y 6-1 ante Klara Blazkova, de República Checa.
Por su parte, en la rama masculina, Mathys Domenc, de Francia, venció 6-2 y 6-0 a Felix Roussel, de Canadá.
El torneo reunió a 64 raquetas, 32 hombres y 32 mujeres, provenientes de 22 países.
Se competió en las categorías U18 (Under 18) y U14 (Under 14).
Los campeones Copa del Café 2026
Campeón masculino
Mathys Domenc, de Francia
Subcampeón masculino
Felix Roussel, de Canadá
Campeona femenino
Janae Preston, de Estados Unidos
Subcampeona femenino
Klara Blazkova, de República Checa.
Campeones dobles masculino
Safir Azam y Marcel Latak, ambos de Estados Unidos.
Subcampeones dobles masculino
William Mcewan y Mason Vaughan, ambos de Estados Unidos.
Campeonas dobles femenino
Jordyn Hazelitt y Welles Newman, ambas de Estados Unidos.
Subcampeonas doblas femenino
Thara Gowda y Kaya Moe, ambas de Estados Unidos.