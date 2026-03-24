Consejo Nacional del Deporte analiza realizar Juegos Deportivos cada dos años

¿Se realizarán los Juegos Deportivos Nacionales cada dos años? Este tema está bajo análisis en el Consejo Nacional de Deportes.

En la sesión realizada el 26 de febrero, y en el acta ordinaria N° 08-2026, de la cual Teletica.com tiene copia, quedó expuesto el pensamiento y algunas inquietudes que tienen los integrantes sobre la periodicidad de las justas.

Alonso León Mena, jefe de la Unidad de Programas y Proyectos Deportivos y Recreativos, expuso que un ciclo bienal permitiría ampliar los tiempos de las etapas cantonales y eliminatorias, por lo que promueve mayor participación de atletas.

Además, sostuvo que esto permitiría una mejor organización por parte de comités, asociaciones y federaciones, y una selección más adecuada de los deportistas que acceden a la etapa final.

También destacó que uno de los objetivos principales es ampliar las etapas eliminatorias y permitir que los Comités Cantonales de Deporte y Recreación (CCDR) incluyan en sus planes operativos una mejor distribución de los recursos disponibles.

Señala que esta modalidad permitiría coordinar con el Ministerio de Educación Pública (MEP) el mejoramiento de centros educativos utilizados como villas y sedes deportivas, al otorgar mayor margen de tiempo para la ejecución de obras.

Luego de lo dicho por Mena, Juan Gutiérrez Vargas, representante de las universidades que imparten la carrera de ciencias del deporte, consultó sobre cuál sería el sistema de escogencia de las sedes y también manifestó su preocupación respecto a la contratación de entrenadores por parte de los CCDR, indicando que en muchos casos —incluso en comités con mayores recursos— los entrenadores son contratados pocos meses antes del inicio de los Juegos. Esto impide la continuidad en los procesos de preparación deportiva.

Eso sí, aclaró que en ningún momento manifestó estar en desacuerdo con que los Juegos se realicen cada dos años.

Por su parte, Luis Eduardo Quirós, representante de las federaciones y asociaciones deportivas de representación nacional participantes en el Congreso, opinó que, desde la perspectiva de las federaciones, se observa con frecuencia que algunos CCDR —no todos, pero sí una parte importante— realizan contrataciones de entrenadores por períodos inadecuados, lo que afecta la continuidad de los procesos.

Contó que el carácter anual del proceso genera actualmente un ciclo constante que impulsa la preparación, pero advierte que, una vez concluida la etapa final, algunos CCDR reducen significativamente su apoyo.

Dijo que no se opone necesariamente a que la etapa final se realice cada dos años; sin embargo, considera riesgoso que, en un contexto donde la inversión ya es insuficiente en varias disciplinas, los CCDR asuman que pueden reducir recursos bajo ese argumento.

Rojas reiteró su preocupación al manifestar que si el proceso se estructura adecuadamente, podría resultar muy positivo y generar mayor articulación; sin embargo, advierte que cualquier deficiencia en su diseño podría tener consecuencias negativas.

Además, Donald Rojas, ministro de Deportes y director nacional del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, presidente del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, mencionó que la gran mayoría de los CCDR cuentan con presupuestos anuales inferiores a ₡80 millones, siendo únicamente cantones como San José, Heredia, Escazú, Alajuela, Belén y Cartago los que poseen presupuestos un poco más altos.

Rojas recordó que cada edición de Juegos Deportivos Nacionales representa para la institución un costo logístico aproximado de entre ₡1.000 y ₡1.800 millones, sin considerar inversiones indirectas en infraestructura. Menciona que el MEP debe realizar inversiones adicionales que oscilan entre ₡4.000 y ₡6.000 millones por edición.

Wualter Soto, representante del Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica, advirtió que realizar los Juegos cada dos años podría debilitar la estructura y la continuidad deportiva, pues las federaciones nacionales se nutren, en gran medida, de los atletas provenientes de los programas de Juegos Deportivos Nacionales.

De interrumpirse ese flujo anual, podría generarse un impacto negativo en el desarrollo de las disciplinas y en las propias federaciones. No obstante, considera que es un tema que debe discutirse y valorarse con mayor profundidad.

Luego de lo conversado, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación acordó establecer como fecha para la etapa final de la edición 43 de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales el mes de julio del año 2027.

Además, se tomó la decisión de posponer la declaratoria de sede de la edición 43, así como la definición de la fecha y sede de la edición 44. Con el propósito de analizar y definir estos aspectos, el Consejo realizará dos reuniones ampliadas la segunda será el 28 de marzo de 2026, a fin de sostener una discusión integral sobre el tema.