Consejo de Deportes nombra nuevo Triacode

El Consejo Nacional del Deporte y la Recreación designó a los nuevos integrantes del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (Triacode).

Así lo comunicó el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) en un comunicado de prensa.

Como miembros titulares fueron nombrados Maxwell García Barquero, María Cristina Gómez Fonseca, Luis Antonio Álvarez Chaves, Andrea Casalvolone Burguil y Carolina Muñoz Solís, y como suplentes Mariano Ocampo Rojas y Kleiber Rojas Paniagua.

Todos los puestos fueron nombrados por un plazo de cuatro años, desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2029, inclusive.

El comunicado de prensa indica que de acuerdo con la Ley 7.800, el Tribunal, adscrito al Icoder, es un órgano de máxima desconcentración y con independencia plena en sus funciones y resoluciones.

A esta instancia deben acudir, como trámite previo a la vía judicial, los entrenadores, jugadores, deportistas, atletas y dirigentes deportivos, sin perjuicio de poder ir a las instancias previas establecidas por las respectivas federaciones, para plantear las diferencias patrimoniales que tengan, independientemente de la naturaleza jurídica de la relación contractual, siempre que se originen en obligaciones de carácter deportivo o laboral-deportivo con una asociación, federación o sociedad anónima deportiva.