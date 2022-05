Consejo de Deportes está varado por falta de nombramientos del Gobierno

Por Daniel Jiménez | 28 de mayo de 2022, 8:31 AM

El nombramiento de la nueva cabeza del Icoder, becas para los atletas y otros temas más son los que tienen varados los integrantes del Consejo de Deportes, pues el Gobierno de la República no ha designado quién será el que presida dicho órgano.

Este Consejo está compuesto por ocho integrantes: uno del Comité Olímpico, uno del Comité Paralímpico, uno de las Universidades Públicas, uno de las Federaciones con personas con discapacidad, uno del Ministerio de Salud, uno del Ministerio de Educación y quien lo preside.



En las últimas administraciones quien estuvo al frente de este consejo fue el representante del ministerio de Deportes, pero en la actualidad ese puesto está en análisis.

"No es una falta de ministro, lo que pasa es que hay un proceso de selección del director o directora ejecutiva del Consejo Nacional de Deportes, que ya empezó y que está regulado por ley, entonces muy respetuosos de los procesos, estamos esperando a ver quién sale elegido al final para ver si hace falta nominar o postular a un ministro, que además no tiene cartera, que no tiene una línea presupuestal para pagarle”, aseguró el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Ante esto nace la inquietud: ¿Cómo se va a esperar a ver quién sale elegido como director o directora del Icoder si para nombrar ese puesto hay que tener un Consejo Nacional de Deportes que aún no está conformado?

Este tema tiene preocupados a algunos integrantes del Consejo como Henry Núñez y Andrés Carvajal.

"Estamos muy preocupados porque en este momento el Consejo está acéfalo y estamos a punto de que el ICODER quede acéfalo, a Alba Quesada, la actual directora del ICODER, se le había extendido el cargo de manera extemporánea y no podemos nombrar a un nuevo director nacional porque nos faltan personas", comentó Núñez.

Según relata Núñez, "esta semana teníamos previsto recibir los cinco finalistas, pero no tenemos los tres representantes del Gobierno. Normalmente, el presidente puede nombrar a cualquier ministro que le dé transitoriamente la presidencia a alguien, para que podamos trabajar. Estamos muy preocupados".

Núñez reveló a Teletica.com que hubo 37 candidatos para dirigir el ICODER y que se tienen que definir los cinco finalistas.

Incluso, el miembro del Consejo indicó que habían enviado una solicitud de audiencia al presidente, "pero no ha respondido".

Criterio similar compartió Carvajal, quien es contundente que no se puede asignar un nuevo director o directora del ICODER si no se tiene el cuórum establecido por ley.

Carvajal dijo que tenían dos semanas de no sesionar y que aún no han sido convocados, por lo que podría ser una tercera de manera consecutiva.

Este medio tiene copia del acuerdo número 12 de la sesión ordinaria 1232-2022 del Consejo Nacional del Deporte, en la que se aprueba por unanimidad que Alba Quesada como directora del ICODER es hasta el 31 de mayo del 2022, pero en dicho texto se desprende que: "pudiendo ampliarse su nombramiento hasta que se nombre la nueva persona que ocupará dicho puesto".

Ejecutivo a la espera.

Teletica.com le consultó Natalia Díaz, ministra de la Presidencia sobre el tema y esto fue lo que respondió.

¿Para cuándo elegirán quien presida el Consejo Nacional de Deporte?

“Se está en el análisis estratégico de un puesto que es de gran relevancia al tratarse de quien coordine algo tan importante como lo son las diferentes disciplinas deportivas de este país”.

¿Por qué no se ha elegido a nadie?

“El gobierno se ha abocado a elegir a las mejores personas para los diferentes puestos, ese proceso toma su tiempo cuando se quieren hacer las cosas bien”.

¿También quería saber si sabían que para elegir el nuevo director o directora de Icoder ya debe de estar elegido quien presida el Consejo Nacional de Deportes, ya que esta semana se vence el nombramiento de Alba Quesada, que se había prorrogado un mes más y el campo deportivo podría quedar detenido?

“Efectivamente, se tiene claro que se debe tener conformado el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación para nombrar al Director de Icoder. Sin embargo, según el acuerdo N° 12 de la Sesión Ordinaria 1232-2022 del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, celebrada el 21 de abril del 2022, se estableció el nombramiento de la señora Alba Quesada Rodríguez hasta el 31 de mayo del 2022, pudiendo ampliarse su nombramiento hasta que se nombre la nueva persona que ocupará dicho puesto”.