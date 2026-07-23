Congreso Maratón abre inscripciones para su primera edición

El crecimiento del atletismo y específicamente de la maratón en el mundo es abismal y Costa Rica no se escapa de ello, por eso, los apasionados por el running y quienes desean descubrir cómo una maratón puede transformar su calidad de vida pueden inscribirse a la primera edición del Congreso Maratón.

﻿El evento, organizado por la atleta olímpica y nutricionista Gabriela Traña, se realizará el 19 y 20 de setiembre de 2026 en el Costa Rica Tennis Club, en La Sabana.

La actividad reunirá a corredores, entrenadores, profesionales de la salud, estudiantes, marcas deportivas y público en general interesado en conocer el impacto físico, mental y emocional que genera la preparación para una maratón.



La actividad tendrá un cupo limitado para 200 participantes y se desarrollará ambos días de 8 a. m. a 6 p. m.



Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de este link. El valor de la inscripción es de ₡125.000 para quienes se registren desde ahora y hasta el 20 de agosto; mientras que a partir del 21 de agosto la tarifa será de ₡160.000.



La agenda del Congreso Maratón:

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Sábado 19 de setiembre:



