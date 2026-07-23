Congreso Maratón abre inscripciones para su primera edición
La actividad se realizará el 19 y 20 de setiembre en el Costa Rica Tennis Club.
El crecimiento del atletismo y específicamente de la maratón en el mundo es abismal y Costa Rica no se escapa de ello, por eso, los apasionados por el running y quienes desean descubrir cómo una maratón puede transformar su calidad de vida pueden inscribirse a la primera edición del Congreso Maratón.
El evento, organizado por la atleta olímpica y nutricionista Gabriela Traña, se realizará el 19 y 20 de setiembre de 2026 en el Costa Rica Tennis Club, en La Sabana.
La actividad reunirá a corredores, entrenadores, profesionales de la salud, estudiantes, marcas deportivas y público en general interesado en conocer el impacto físico, mental y emocional que genera la preparación para una maratón.
La actividad tendrá un cupo limitado para 200 participantes y se desarrollará ambos días de 8 a. m. a 6 p. m.
Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de este link. El valor de la inscripción es de ₡125.000 para quienes se registren desde ahora y hasta el 20 de agosto; mientras que a partir del 21 de agosto la tarifa será de ₡160.000.
La agenda del Congreso Maratón:
Sábado 19 de setiembre:
11 a. m. Conversatorio: La maratón como motor de crecimiento personal y profesional.
2 p. m. Foro con expertos en prevención, manejo y tratamiento de lesiones deportivas en los maratonistas.
3 p. m. Fuerza: frecuencia, tipo y dosificación en los procesos de maratón.
5 p. m. Reconocimiento a atletas glorias de maratón y participantes de Marathon Pour Tous en los Juegos Olímpicos París 2024.
Domingo 20 de setiembre: