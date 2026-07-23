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Congreso Maratón abre inscripciones para su primera edición

La actividad se realizará el 19 y 20 de setiembre en el Costa Rica Tennis Club.

Por Daniel Jiménez 23 de julio de 2026, 9:08 AM

El crecimiento del atletismo y específicamente de la maratón en el mundo es abismal y Costa Rica no se escapa de ello, por eso, los apasionados por el running y quienes desean descubrir cómo una maratón puede transformar su calidad de vida pueden inscribirse a la primera edición del Congreso Maratón.

El evento, organizado por la atleta olímpica y nutricionista Gabriela Traña, se realizará el 19 y 20 de setiembre de 2026 en el Costa Rica Tennis Club, en La Sabana.

La actividad reunirá a corredores, entrenadores, profesionales de la salud, estudiantes, marcas deportivas y público en general interesado en conocer el impacto físico, mental y emocional que genera la preparación para una maratón.
 
La actividad tendrá un cupo limitado para 200 participantes y se desarrollará ambos días de 8 a. m. a 6 p. m.
 
Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de este link. El valor de la inscripción es de ₡125.000 para quienes se registren desde ahora y hasta el 20 de agosto; mientras que a partir del 21 de agosto la tarifa será de ₡160.000.
 
La agenda del Congreso Maratón:

Congreso de Maratón​ 

Sábado 19 de setiembre:


8 a. m. El Desafío hormonal de la maratón: adaptaciones y retos endocrinos.

9 a. m. Periodización Nutricional: Esquemas de hidratación y aporte energético en maratón.

10 a. m. El corazón, la salud y el rendimiento en maratón.

11 a. m. Conversatorio: La maratón como motor de crecimiento personal y profesional.

1 p. m. Mesa Redonda: el periodismo y la comunicación de la maratón como espectáculo deportivo.

2 p. m. Foro con expertos en prevención, manejo y tratamiento de lesiones deportivas en los maratonistas.

3 p. m. Fuerza: frecuencia, tipo y dosificación en los procesos de maratón.

5 p. m. Reconocimiento a atletas glorias de maratón y participantes de Marathon Pour Tous en los Juegos Olímpicos París 2024.
 
Domingo 20 de setiembre:

8 a. m. Prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias. Demostración de evaluaciones y técnicas para mejorar la capacidad ventilatoria.

9 a.m. Planificación integral del proceso de maratón: cómo integrar entrenamiento, nutrición y salud.

10 a. m. Innovación tecnológica para el corredor de larga distancia.

11 a. m. Taller de Neurociencia y deporte: programación, mente y rendimiento.

2 p. m. Foro de atletas olímpicos y campeonatos mundiales.

3 p. m. Taller de Psicología Deportiva.

4 p. m. Athlete 365: La vida después del deporte.

5 p. m. Más allá de la meta: los valores que construye el deporte.

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