¿Cómo están las aspiraciones olímpicas de Costa Rica para París 2024?

28 de marzo de 2024, 11:00 AM

Hay una serie de atletas que buscan clasificación o las marcas para poder lograrlo.



En Natación eso es por puntos de la Federación Internacional de Natación (FINA), los que buscan hacer las mejores marcas son Alberto Vega o Guido Montero en masculino y es Beatriz Padrón o Alondra Ortiz en femenino. Dos de ellos van a ir, un varón y una mujer.



En cuanto a Judo tenemos posibilidades por puntos. Están Diana Brenes o Julián Sancho, uno de los dos, la que está más cerca, al día de hoy, es Diana Brenes. No les da para los dos, pero sí a uno y la que está más cerca es Diana.



Maxwell Lacey en Lucha Grecorromana, estamos analizando la posibilidad porque cada evento es muy costoso, en mayo, dependiendo de como estemos de recursos. Se buscará ir al evento Mundial en Turquía en el mes de mayo.



Caso similar al de la boxeadora Valería Cárdenas. Es una situación económica, principalmente, tendría que buscar su última posibilidad en Tailandia.



En BMX Freesytle, donde compite Kenneth Tencio, el atleta aún tiene que ir sí o sí a dos eventos en mayo y junio para lograr puntuar y si logra estar entre los primeros seis entre los dos eventos, tendrá la clasificación. El primero es en Shangai, China, y el siguiente es en Budapest, Hungría.



En Atletismo: Andrea Vargas, al día de hoy por ranking está clasificada, pero tiene que seguir puntuando para mantenerse.



La marchista Noelia Vargas va a ir a buscar la marca en marcha a República Checa, está durísimo, pero si Dios quiere lo logra y está luchando por eso.



Daniela Rojas, el pasado fin de semana en 400 metros vallas, hizo un buen tiempo en Puerto Rico. Logró una tercera posición, tiene que seguir puntuando. Al igual que Gerald Drummond, quien al día de hoy está clasificado en 400 vallas por su puesto en el ranking, pero deben seguir puntuando. En abril competirá en República Dominicana y en mayo irá a Brasil al Iberoamericano, para lograr buscar la clasificación o mantenerse en el ranking.



Diana Bogantes en abril competirá en maratón, va para Austria, está muy dura la marca, pero va a intentarlo, ojalá Dios quiera que lo logre, no está fácil, pero lo último que se pierde es la fe y la esperanza, ella ha trabajado para eso y ojalá lo logre.



Por último, tenemos Esgrima, que el último clasificatorio va a ser en Costa Rica el 5 y 6 de abril. Los que más opciones tienen por el nivel que han demostrado y resultados son Daniel Ojeda y Karina Dyner.



Esos son los chances de nuestro país para poder llevar la delegación, de los nombres que dije algunos se quedarán en el camino, Dios quiera que no, ojalá todos pudieran entrar, pero hay que ser realistas, el 100% es difícil pegarlo. Por ahí va la situación de las posibilidades de Costa Rica.