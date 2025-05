¿Cómo es ser un surfista profesional? Cali Muñoz responde

El surfista costarricense Carlos Cali Muñoz está feliz. Viene un reto grande, de esos para los que se ha preparado muchos años. Cali competirá en el Challenger Series a partir de junio.



—¿Cómo es ser un surfista élite, un deportista top mundial en el surf?

Es bastante difícil mantenerse en ese nivel, pero es algo que uno como surfeador ama demasiado. Desde muy niño siempre he sido muy competitivo para estudiar, para jugar fútbol, para cualquier cosa, lo que usted quiera.

Siempre he tenido ese fuego dentro de mí y a lo largo de la experiencia en un surfista es muy importante la experiencia, analizar mucho el mar, a veces están los sacrificios como lejos de la familia.

Cuando era más joven me gustaba mucho estar en Costa Rica y había que estar lejos de Costa Rica, para mi eso era como que lo mataran. Es muy chiva también al mismo tiempo, conocer lugares que nunca me imaginé conocer, playas distintas, gente de diferentes etnias sociales.

He conocido el mundo entero gracias al surfing, pero es un deporte bastante costoso y difícil.

—¿Qué cree que tiene usted Cali para ser tan querido en el deporte costarricense?

No sé, creo que la gente se identifica con uno que viene de abajo y siempre ha tratado de salir adelante.

También nos une mucho que creemos en Dios y eso es lo más primordial para todos. Creo que el talento, yo paso en el agua casi que solo, básicamente hermitaño, surfeando todo el tiempo con un par de amigos, pero cuando uno está afuera eso es diferente, ese tacto humano y cariño que uno tiene con las personas, al final es lo que la gente se lleva de uno.

—Ya hablando específicamente del surf, mucha gente tiene la perspectiva de que se entrena prácticamente solo en el agua, pero realmente el trabajo que tiene que hacer un atleta ya top de élite comienza desde mucho antes que entrar al mar. ¿Cómo es esa rutina de fortalecer incluso lesiones viejas o cómo es ese tema de estarlo vinculando con el gimnasio, con ese tipo de trabajo de fuerza? ¿Cómo lo lleva usted en esas labores?

Sí, claro, como surfista uno necesita prepararse en alimentación, necesita físicamente estar fuerte, levantarse muy temprano, descansar las horas adecuadas. Como es un deporte que está conectado con la naturaleza, estudiar mucho la naturaleza, observar, ver los diferentes patrones que tiene el agua, los diferentes lugares donde la marea está baja o alta. Entonces es un deporte bastante difícil en ese aspecto porque necesita mucho tiempo y concentración.

—¿Qué tiene el surf que le ha dado tan buenos resultados a nivel mundial?

Bueno, en Costa Rica las olas son buenísimas en toda la costa pacífica y en el Caribe. Básicamente que uno le pareciera que fuera una isla nada más que está conectada al continente y las olas son agua caliente, hay olas largas, tubos, desembocaduras de olas, arrecifes. Entonces creo que ese aspecto de la naturaleza no se encuentra en ninguna parte del mundo, por eso Costa Rica es tan bueno.

—¿Cómo analiza ya su participación en esta nueva competencia que se viene?

Bueno, lo analizo… digamos que la experiencia que he tenido durante todos estos años me va a funcionar muy bien. Yo ya había tenido un tema en la lesión de hace dos años cuando estuve en el Tour Mundial, no pude probar mucho de estar en el Tour Mundial, entonces creo que tengo esa espinilla de que quiero llegar ahí y mostrar el talento que he trabajado durante muchos años. También representar a Costa Rica que es un país tan pequeño en esas etapas tan reconocidas y con tantos surfeadores buenos.

Ahora tengo la motivación de mi familia, soy padre de familia de tres hijos, mi esposa me apoya mucho y también el pueblo de Costa Rica, entonces quiero poder retribuir de esa manera surfeando al más alto nivel.

—El surf que ha alineado a Costa Rica en momentos históricos en los últimos años, en los últimos Juegos Olímpicos, en los dos ha estado muy cerca esa medalla, ¿Qué se puede esperar para los siguientes Juegos en Los Ángeles?

Sí, claro, las Olimpiadas abren una puerta muy grande para el surfing porque es un deporte que básicamente está conectado en todo el mundo. Y sí, el papel que se ha venido haciendo es muy bueno, ahora con Brisa casi que estuvo cerquísima de clasificar es un punto a favor del surfing, para que el Icoder, el Comité Olímpico ponga su atención, ahora el surfing en Costa Rica hay un montón de niños, cualquier persona, del gran área metropolitana surfea, abogados, doctores, entonces el surfing ha crecido mucho y creo que es un deporte que le trae mucha alegría al país y también que es referente tener a personas como Brisa y como nosotros que seguimos soñando con estar en las Olimpiadas.

Yo estuve cerca de estar en las Olimpiadas, no pude llegar, pero sentí el cariño y el amor de Costa Rica porque estuviera ahí y también sigo esa motivación de que ojalá en Los Ángeles pueda clasificar y tratar de también traer esa medalla.

—También a nivel mundial el surf es un deporte que ha crecido como la espuma, por ejemplo, pudimos ver aquella famosa foto en París 2024 de Gabriel Medina que se hizo viral. Ahora en el Tour Mundial vemos la ola artificial también, entonces es como un deporte que está en constante evolución, constante crecimiento: ¿Ustedes como atletas también se tienen que ir adaptando a todo esto y a los cambios?

Sí, claro, el surfing, como usted lo dice, ha crecido exponencialmente y quién sabe adónde va a parar, porque la tecnología también va aumentando y hay olas también ahora artificiales de todo tipo y en cualquier momento van a pasar los Juegos Olímpicos en las piscinas también y uno tiene que aprovechar esas oportunidades y aprovechar que estamos en este momento y también seguir creciendo con el deporte.

El nivel de los surfeadores está muy alto en todo el mundo, entonces hay que ponerle el doble y aquí tenemos una ganancia que son las olas y no tenemos tanta gente como en otros lugares.

—¿Qué puede esperar el pueblo cosTarricense de estas nuevas competencias en las que va a estar?

Bastante esfuerzo, me voy a esforzar bastante, les pido a todos que si tienen el chance que observen las competencias ahí a través de la aplicación o a través de YouTube, toda esa energía se siente. Estoy muy agradecido, he estado entrenando bastante, tengo el apoyo de mi familia, el apoyo de algunas empresas de Costa Rica y seguimos para adelante. Quiero agradecer también a mis patrocinadores, Bio-Tile, A New Earth Project y también a todo el pueblo de Costa Rica que siempre me apoya.