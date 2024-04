¿Cómo afecta el ciclo menstrual el rendimiento de las deportistas olímpicas?

1 de abril de 2024, 7:57 AM

Desde hace un año, la nadadora olímpica francesa Caroline Jouisse anota regularmente en su teléfono sus ciclos menstruales, una información importante para sus entrenadores a escasos meses de los Juegos y un parámetro cada vez más estudiado por las federaciones deportivas. Esto permite saber cuándo planificar las sesiones intensivas de musculación, preferentemente a mitad y al final de cada ciclo, cuando el índice de testosterona está al máximo. "Es importante saber cuándo son mis picos de testosterona, es el momento en el que una se siente mejor y en el que serás más fuerte en los entrenamientos", explica la nadadora de 29 años, que participará el próximo verano (boreal) en los 10 km en aguas abiertas. Recientemente, el INSEP (centro de alto rendimiento del deporte francés) hizo público su programa 'Empow'her' , creado para entender mejor la relación, diferente en cada deportista, entre el ciclo menstrual y el rendimiento deportivo. "No debe avergonzar hablar de la menstruación, es un elemento del rendimiento como la nutrición y el entrenamiento", que puede provocar tanto elementos positivos como negativos, asegura Carole Maître, ginecóloga en el INSEP. Solo el 9% de los estudios

El año pasado, durante seis meses, los entrenamientos de Jouisse fueron analizados diariamente (medidas hormonales, cardíacas y psicológicas) y puestos en perspectiva con las diferentes etapas de su ciclo menstrual.



"Antes de comenzar el programa no estaba al corriente de que había todas esas fases", admite la nadadora, que en esta etapa de preparación para los Juegos realiza diez sesiones de natación y tres de musculación por semana.



Para la esquiadora de fondo Juliette Ducordeau, 'Empow'her' le ha permitido conocer "tendencias bastante impresionantes" sobre su rendimiento y "conocer mejor" su cuerpo.



"Los momentos en los que mis sesiones son óptimas, son durante la fase de ovulación, del primero al decimoquinto día del ciclo", mientras que los últimos días son más difíciles, constató la atleta de 25 años.



Desde su lanzamiento en 2020, 130 deportistas francesas de nueve federaciones deportivas participaron en 'Empow'her', que también pretende llenar el vacío existente a nivel científico sobre la fisiología femenina.



Según la coordinadora del programa, Juliana Antero, sólo el 9% de los estudios en ciencias del deporte están consagrados a las mujeres, por el 71% a sus homólogos masculinos.



"Existen muy pocos estudios de alta calidad, por lo que por el momento, no hay consenso sobre el impacto del ciclo menstrual sobre el rendimiento deportivo", indica la investigadora, quien añade que si los síntomas son relativamente similares (cefaleas, dolores, etc), la temporalidad y la intensidad varían de una deportista a otra.



Entrenadores "incómodos"