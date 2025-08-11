¿Cobrar por estacionar en el parque La Sabana? Esto dice Donald Rojas, ministro de Deportes

El Parque Metropolitano La Sabana es usado por cientos de personas todos los días para el deporte y la recreación.

Actualmente, las autoridades deportivas analizan un proyecto para el cobro de parqueo a lo interno del parque.

Así lo confirmó Donald Rojas, ministro de Deportes, en entrevista con Teletica.com.

Incluso, al frente de las antiguas federaciones, frente de las canchas de voleibol de playa, de tenis y de las de baloncesto, ya están enumerados los parqueos.

"Tenemos todo un proyecto en desarrollo y buscamos no solo generar espacios de parqueos para las personas que accedan al parque en esas zonas (al frente de las antiguas federaciones) sino dentro del parque, los que conocemos bien el lugar, sabemos que adentro hay otros espacios que inicialmente fueron conceptualizados como posibles parqueos, estos espacios en el futuro van a ser medidos, pintados, para tener exactitud de cuántos espacios se tienen disponibles como posibles parqueos", respondió Rojas.

Rojas indicó que luego de ese proceso, el siguiente paso será "generar una estrategia para que las personas puedan usar estos parqueos de manera ordenada, posiblemente con un app o un tipo de cobro electrónico para que exista una sostenibilidad dentro del parque".



Y agregó: "Pintar en época de lluvia será algo ilógico, esperamos que cuando paren las lluvias seguir ese proyecto".



A Rojas se le preguntó si se podía cobrar por un espacio de parqueo en el Parque La Sabana aunque sea un lugar público.



"Eso es lo que estamos analizando jurídicamente, para poder echar andar este proyecto, porque lo que estaríamos estableciendo es como cuando a todos nos cobran por parquear en San José, son espacios públicos, esa normativa quisiéramos replicar de igual forma", reveló Rojas.

Eso sí, el ministro explicó que tiene que haber un ordenamiento lógico y esclarecer "﻿las obligaciones de la institución, por el cobro de esos espacios".

Sobre este tema, Rojas fue muy enfático que "hasta que tengamos eso claramente definido, vamos a seguir con el proyecto".