Claudia Poll denunció a Francisco Rivas por supuestas agresiones

La nadadora costarricense y medallista de oro en Atlanta 96, Claudia Poll, denunció a su exentrenador, Francisco Rivas, por supuestas agresiones.

En declaraciones al programa Interferencia de la Universidad de Costa Rica (UCR), la nadadora hizo fuertes declaraciones en contra de Rivas.

“Siempre revisaba mis cosas personales, me robó celulares, investigaba mis redes sociales por años para saber información sobre mí (…) Pagó para que grabaran conversaciones mías y luego me repetía temas de esas conversaciones. Revisó mi basura. Una vez sacó condones usados de la basura de mi casa, les sacó fotocopia y me enseñó y me exigió que le dijera de quién eran. A mi pareja, cuando se dio cuenta que estábamos iniciando una relación, le dijo que se podía coger a cualquiera menos a mí, que yo estaba solo para entrenar.

"El aislamiento era necesario para evitar que hablara y que contara lo que me sucedía. Con todo esto quiero decir que necesitamos leyes que sirvan de algo. Estas agresiones y abusos no pueden prescribir”, aseguró Poll.