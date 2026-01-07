Clásica Candelaria: Estos son los atletas élites que competirán en el popular evento

La Clásica Carrera Internacional La Candelaria vivirá el 8 de febrero la edición número 43 del evento en la provincia de Cartago.

La organización comunicó que el evento se encuentra calendarizado en World Athletics y que se disputará en una ruta certificada.

La competencia tendrá salida de La Lima, Cartago, en Paseo Metrópoli, y llegada en el Parque Central del Cantón de Paraíso, para un total de 10 kilómetros.

La asistencia a la competencia será mayor a 6.500 personas.

Los organizadores informaron sobre los atletas élite internacionales que estarán:

Ignacio Erario (Argentina)

Atleta olímpico. Tiene marcas personales en 10 km por debajo de los 28:30, múltiples participaciones en campeonatos mundiales y circuitos internacionales.

Matías Silva (Chile)

Referente del fondo chileno, con registros destacados en 10 km y medio maratón. Tiene marcas por debajo de los 29 minutos.

Jorge Luis Cruz (México)

Considerado el fondista mexicano más rápido de la actualidad, vigente campeón de la Clásica Carrera Internacional La Candelaria 2025 con un tiempo de 29:16 en los 10 km. Fue el mexicano más rápido en la Maratón de Valencia.

En la rama femenina se destaca:

Anisleidis Ochoa (Cuba)

Atleta de alto rendimiento, vigente campeona Candelaria 2025 con marca de 33:49. Compitió en el Mundial de Atletismo Tokyo 2025.

Rudelina Pérez (República Dominicana)

Destacada fondista con presencia constante en eventos internacionales, reconocida por su

regularidad y competitividad en pruebas de ruta.

Leah Kigen (Kenia)

Atleta keniana de fondo con destacadas marcas internacionales, incluyendo un

tiempo de 33:04 en 10 km, 1:15:04 en media maratón y 2:40:15 en maratón. Fue campeona del Maratón 42K Rumbo al Bicentenario de Matamoros 2025, donde se impuso con un tiempo de 2:28.

Ticos

Se confirmó la presencia de toda la elite nacional femenina y masculina.