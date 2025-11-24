Circuito Nacional de Surf contará con estas siete fechas

La Federación de Surf de Costa Rica (Fedesurf) presentó este lunes las fechas del Circuito Nacional de Surf 2026.

El Circuito de competencias tendrá cinco fechas nacionales y dos de carácter internacional.



Fechas nacionales:



Fecha 1: Febrero - Puerto Viejo o Cieneguita

Fecha 2: Marzo - Santa Teresa

Fecha 3: Abril - Nosara, Tamarindo o Dominical

Fecha 4: Marzo - Nosara, Tamarindo o Dominical

Gran Final: Junio - Playa Hermosa

La organización confirmó que se contará con 19 categorías.



Además, en relación con los eventos de talla internacional; es decir, el Alas Global Tour, el circuito de surf de mayor relevancia en Latinoamérica, se dijo que aún no hay fechas definidas, pero sí que serán en Playa Hermosa, Jacó, y Santa Teresa.