Circuito Nacional de Surf contará con estas siete fechas
De esas siete jornadas, dos serán en eventos con cartel internacional.
La Federación de Surf de Costa Rica (Fedesurf) presentó este lunes las fechas del Circuito Nacional de Surf 2026.
El Circuito de competencias tendrá cinco fechas nacionales y dos de carácter internacional.
Fechas nacionales:
Fecha 1: Febrero - Puerto Viejo o Cieneguita
Fecha 2: Marzo - Santa Teresa
Fecha 3: Abril - Nosara, Tamarindo o Dominical
Fecha 4: Marzo - Nosara, Tamarindo o Dominical
Gran Final: Junio - Playa Hermosa
La organización confirmó que se contará con 19 categorías.
Además, en relación con los eventos de talla internacional; es decir, el Alas Global Tour, el circuito de surf de mayor relevancia en Latinoamérica, se dijo que aún no hay fechas definidas, pero sí que serán en Playa Hermosa, Jacó, y Santa Teresa.