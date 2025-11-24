EN VIVO
Clock

de HS

Otros deportes

Circuito Nacional de Surf contará con estas siete fechas

De esas siete jornadas, dos serán en eventos con cartel internacional.

Circuito Nacional de Surf. Foto: Fabián Sánchez, para la Fedesurf
Circuito Nacional de Surf. Foto: Fabián Sánchez, para la Fedesurf
Por Daniel Jiménez 24 de noviembre de 2025, 13:44 PM

La Federación de Surf de Costa Rica (Fedesurf) presentó este lunes las fechas del Circuito Nacional de Surf 2026.

El Circuito de competencias tendrá cinco fechas nacionales y dos de carácter internacional.

Fechas nacionales:

Fecha 1: Febrero - Puerto Viejo o Cieneguita
Fecha 2: Marzo - Santa Teresa
Fecha 3: Abril - Nosara, Tamarindo o Dominical
Fecha 4: Marzo - Nosara, Tamarindo o Dominical
Gran Final: Junio - Playa Hermosa

La organización confirmó que se contará con 19 categorías. 

Además, en relación con los eventos de talla internacional; es decir, el Alas Global Tour, el circuito de surf de mayor relevancia en Latinoamérica, se dijo que aún no hay fechas definidas, pero sí que serán en Playa Hermosa, Jacó, y Santa Teresa.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas