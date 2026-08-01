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Circuito corto recibirá a pilotos en arranque del Campeonato de Invierno de kartismo

Este certamen tiene programadas cinco fechas.

Campeonato Nacional de Invierno. Foto: Cortesía
Campeonato Nacional de Invierno. Foto: Cortesía
Por Daniel Jiménez 1 de agosto de 2026, 8:56 AM

El Campeonato Nacional de Invierno de Kartismo tendrá su  banderazo de salida este domingo en el circuito P1 Speedway, en Parque Diversiones.

Este certamen tiene programadas cinco fechas y la organización cambió el trazado de la pista. 

Para esta primera fecha se utilizará el circuito corto, con 970 metros de longitud, en sentido antihorario.

Participarán unos 120 pilotos, lo que garantiza parrillas numerosas y buenos piques en las diferentes clases.

Las categorías son: Kid Kart, T4 Tilly Mini, Micro ROK, Mini ROK, Tillotson Junior, Tillotson Senior, Tillotson Heavy, VLR Junior, VLR Senior, VLR Master ROK Shifter Senior y Shifter Master.

La competencia tendrá el formato de prácticas oficiales, clasificación, prefinal y final. Iniciará a las 8:30 a. m. 

El ingreso al circuito P1 Speedway en Parque Diversiones es gratuito, quienes asistan en vehículo propio solo deberán cancelar el parqueo, que tiene un costo de ₡4.750.

Los campeones que iniciarán este certamen defendiendo el título son:

Kid Kart: Mariano Quirós

Micro ROK: Alejandro Mendoza

Mini ROK: Leandro Ramírez

ROK Shifter Master: David Gardella

ROK Shifter Senior: José Andrés Montalto

T4 Tilly Mini: Luciano Albanese

Tillotson Heavy: Nicolás Otero

Tillotson Junior: Anouk Valerio

Tillotson Senior: Andrés Valldeperas

VLR Junior: Emilio Bolaños

VLR Máster: Marco Castro

VLR Senior: Daniel Formal

Stars of Tomorrow: Mathías León
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