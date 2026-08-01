Circuito corto recibirá a pilotos en arranque del Campeonato de Invierno de kartismo
Este certamen tiene programadas cinco fechas.
El Campeonato Nacional de Invierno de Kartismo tendrá su banderazo de salida este domingo en el circuito P1 Speedway, en Parque Diversiones.
Este certamen tiene programadas cinco fechas y la organización cambió el trazado de la pista.
Para esta primera fecha se utilizará el circuito corto, con 970 metros de longitud, en sentido antihorario.
Participarán unos 120 pilotos, lo que garantiza parrillas numerosas y buenos piques en las diferentes clases.
Las categorías son: Kid Kart, T4 Tilly Mini, Micro ROK, Mini ROK, Tillotson Junior, Tillotson Senior, Tillotson Heavy, VLR Junior, VLR Senior, VLR Master ROK Shifter Senior y Shifter Master.
La competencia tendrá el formato de prácticas oficiales, clasificación, prefinal y final. Iniciará a las 8:30 a. m.
El ingreso al circuito P1 Speedway en Parque Diversiones es gratuito, quienes asistan en vehículo propio solo deberán cancelar el parqueo, que tiene un costo de ₡4.750.
Los campeones que iniciarán este certamen defendiendo el título son:
Kid Kart: Mariano Quirós
Micro ROK: Alejandro Mendoza
Mini ROK: Leandro Ramírez
ROK Shifter Master: David Gardella
ROK Shifter Senior: José Andrés Montalto
T4 Tilly Mini: Luciano Albanese
Tillotson Heavy: Nicolás Otero
Tillotson Junior: Anouk Valerio
Tillotson Senior: Andrés Valldeperas
VLR Junior: Emilio Bolaños
VLR Máster: Marco Castro
VLR Senior: Daniel Formal