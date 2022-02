César Lizano ganó la Media Maratón de Miami

El atleta costarricense César Lizano triunfó este domingo en la Media Maratón de Miami con un tiempo de 1:10:14.

El Tigre, como se le conoce en el ambiente del atletismo, inició la competencia a las 6 a. m. y causó sensación al sacarle ventaja al estadounidense Sufa Chala Damessa (1:11:37) y al inglés Andrew Penney (1:11:43).

"Estoy feliz por esta carrera, quiero agradecerle a la organización, a Dios y a mi familia que vino aquí conmigo. Este triunfo es para Costa Rica. He venido cuatro veces y he estado tercero, cuarto y quinto, pero hoy me tocó ganar", comentó Lizano a ESPN Run.

​Lizano afirmó que esta competencia es muy gustada por los ticos por el buen ambiente a lo largo de todo el recorrido.

"La cercanía con Costa Rica es algo muy positivo. Eso hace que el vuelo sea muy corto, venir. Aquí se puede disfrutar aquí de la playa y vine por el buen ambiente que hay en el evento", destacó.

Lizano es el último atleta costarricense en participar en una maratón en unos Juego Olímpicos al competir en Londres 2012.