Cartago tendrá un fin de semana llenó de porrismo

Cartago vivirá un fin de semana cargado del mejor porrismo del país, al efectuarse los Campeonatos Nacionales Oficiales en el gimnasio del Polideportivo, ubicado en barrio El Molino.

Este evento representa la máxima vitrina competitiva del porrismo nacional y reunirá a cientos de atletas provenientes de escuelas, colegios, universidades y programas All Stars de todo el país. Se espera la participación de unos 2.000 atletas.

El sábado 29 de noviembre, desde las 8 a. m., se llevará a cabo el Campeonato Nacional Institucional de Porrismo 2025, con la participación de instituciones educativas públicas y privadas.

Para el domingo se desarrollará el Campeonato Nacional All Stars Oficial 2025, en el que participarán academias y programas de porrismo de todo el territorio nacional.

A partir de las 9 a.m., los asistentes podrán disfrutar más de 70 rutinas divididas en divisiones Prep, Élite y Open, con coreografías de alto nivel técnico y artístico.

“Los Campeonatos Nacionales de Porrismo constituyen la plataforma más importante de la disciplina en Costa Rica, al promover el crecimiento deportivo, el desarrollo integral y el fortalecimiento de una comunidad que sigue expandiéndose año tras año”, declaró Laura Alán, directora general de proyectos de la Federación Cheer & Dance Costa Rica (FECAD CR).

Ambos campeonatos entregarán medallas para todos los atletas, anillos de campeón para los equipos Grand Champions, reconocimientos especiales en ejecución, técnica y espíritu deportivo.



