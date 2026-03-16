Carrera reunirá a 1.500 personas por Día Mundial del Síndrome de Down

La Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown) organizará la tercera edición de la Carrera y Caminata 3.21 GO, una actividad deportiva y familiar que busca fomentar la inclusión y visibilizar el aporte de las personas con síndrome de Down en la sociedad costarricense.

El evento se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo en Avenida Escazú, donde se espera la participación de alrededor de 1.500 personas, entre atletas nacionales, corredores aficionados, personas con síndrome de Down, familias y público en general.

La jornada contará con diferentes modalidades deportivas, entre ellas carreras de 10 y 5 kilómetros, además de una caminata recreativa de 3 kilómetros y competencias infantiles, con el objetivo de incentivar la participación de personas de todas las edades.

Asimismo, durante el evento se desarrollarán diversas actividades abiertas al público, como sesiones de cardiodance, conciertos, juegos para niños y la presentación musical del DJ Chalo, un joven con síndrome de Down que formará parte de la agenda artística.

La iniciativa se desarrollará bajo el lema "Con la inclusión todos ganamos", con el cual los organizadores buscan generar conciencia sobre la importancia de construir una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad.

De acuerdo con Asidown, este tipo de actividades también permite crear espacios de convivencia, visibilidad y celebración de las capacidades de las personas con síndrome de Down.

Los recursos que se recauden mediante la actividad serán destinados a programas impulsados por Asidown, enfocados en orientación para familias, capacitación a docentes y campañas educativas que promueven los derechos y la inclusión de las personas con síndrome de Down en Costa Rica.

Las personas interesadas en participar, pueden consultar detalles e inscribirse a través de https://globalsportcr.com/etn/3-21-go-asidown-iii-edicion/

