Carrera benéfica de Acocare regresa tras agotar cupos en su primera edición

La Asociación Costarricense de Cardiópatas Rehabilitados (Acocare) anunció la segunda edición de la carrera benéfica Mi Corazón Vuela Alto, un evento que el año pasado agotó la totalidad de sus inscripciones más de un mes antes de realizarse.

La actividad se llevará a cabo el 29 y 30 de agosto en el Expreso de Tibás y ya abrió el proceso de inscripción para quienes deseen participar.

La primera edición reunió a más de 1.000 corredores y convocó a unas 2.000 personas, convirtiéndose en una de las principales actividades benéficas ligadas al running en el país.

Más allá de la competencia deportiva, el evento tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar los programas de rehabilitación cardio-oncológico-pulmonar que desarrolla Acocare desde 2013.

Según la organización, todo lo recaudado se destina a la compra de equipo médico y materiales utilizados en los procesos de rehabilitación de pacientes con enfermedades cardíacas, sobrevivientes de cáncer y personas con otras condiciones que requieren atención especializada.

Los recursos obtenidos en la edición anterior permitieron fortalecer estos programas mediante la adquisición de implementos que actualmente forman parte de las sesiones de recuperación.

“Cada kilómetro que corrieron los participantes en 2025 se convirtió en una herramienta real de recuperación para nuestros pacientes”, explicó Lizeth López Lobo, coordinadora de Acocare.

La jornada infantil se realizará el 29 de agosto a las 9 a. m., mientras que las pruebas para adultos se disputarán el 30 de agosto a partir de las 6 a. m.

Los participantes podrán elegir entre recorridos de 2,5, 5 y 10 kilómetros. La inscripción incluye camiseta oficial, medalla conmemorativa, hidratación y póliza de seguro.

La organización espera una alta participación en esta segunda edición, luego de que los cupos para la carrera de 2025 se agotaran varias semanas antes del evento.



