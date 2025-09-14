Otros deportes
"Canelo" Álvarez pierde ante Crawford y entrega sus títulos de campeón supermediano
Crawford, antiguo monarca del peso superligero y welter, se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón de tres divisiones distintas.
El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez perdió la noche del sábado por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas y le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.
Para decepción de la mayoría de los 70.000 aficionados, la estrella mexicana encajó una sorprendente y rotunda derrota, la tercera de su carrera, frente a un peleador que ascendió dos categorías para enfrentarlo.
El invicto Crawford, antiguo monarca del peso superligero y welter, se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido de tres divisiones distintas.