Canelo Álvarez afronta un peligroso examen ante el ruso Bivol.

El mexicano Saúl Canelo Álvarez, una de las grandes estrellas del boxeo actual, tendrá que superar el sábado una difícil prueba ante el invicto Dmitry Bivol para recapturar el título de mediopesado de la Asociación Mundial (AMB), antes de afrontar el esperado cierre de su trilogía con Gennady Golovkin.

La pelea del sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada) significa el regreso de Álvarez a la categoría de las 175 libras, que solo probó en noviembre de 2019 cuando noqueó al ruso Sergey Kovalev.

Canelo, convertido ahora en monarca indiscutible del supermediano (168 libras), se siente en el mejor momento de su carrera y confiado ante el reto de batir a Bivol en una división superior.

"Es un gran campeón, un gran luchador. Lo sabemos, pero nos hemos preparado para él. Me siento vivo cuando tengo estos desafíos. Respeto las habilidades de Dmitry Bivol, pero es mi momento, me siento mejor que nunca", afirmó el púgil de Guadalajara.



Álvarez, de 31 años, suma en su carrera 57 victorias (39 nocauts), dos empates y una única derrota, sufrida ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr por puntos en 2013.



El mexicano es uno de los boxeadores con más capacidad de atracción para los aficionados, capaz de reunir a 73.000 aficionados en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys en su victoria de hace un año ante el británico Billy Joe Saunders.

Su último paso por el ring fue el pasado 6 de noviembre en su victoria por nocaut ante el estadounidense Caleb Plant, que lo erigió como el primer campeón indiscutible del supermediano en la historia del boxeo.

