Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica reúne a 348 atletas

Este jueves inició el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica, que cuenta con la participación de 348 atletas representantes de 14 asociaciones.

Los primeros equipos en competencia son: Gira (18 atletas), Artzu (63 atletas), Asogira (32 atletas) y Calderón (42 atletas).

También participan Caribbean Queens (16 atletas), Dulcehe (33 atletas), GyMart (19 atletas) y Harmony (24 atletas).

Completan la lista Shalom (2 atletas), Kairós (8 atletas), Meraki (34 atletas), Moreli (34 atletas), Rítmica Occidente (6 atletas) y Stars (13 atletas).

El evento, que finalizará este domingo, se realiza en el Gimnasio Nacional de La Sabana y es organizado por la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines de Costa Rica (FDGA), con el apoyo del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

La competencia se desarrolla en categorías juveniles, hasta niveles élite (FIG) y USA Gymnastics.

Las jornadas se realizan de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y el ingreso para el público es completamente gratuito.







