Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica reúne a 348 atletas
La competencia arrancó este jueves y finalizará el domingo 21 de setiembre en el Gimnasio Nacional de La Sabana.
Este jueves inició el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica, que cuenta con la participación de 348 atletas representantes de 14 asociaciones.
Los primeros equipos en competencia son: Gira (18 atletas), Artzu (63 atletas), Asogira (32 atletas) y Calderón (42 atletas).
También participan Caribbean Queens (16 atletas), Dulcehe (33 atletas), GyMart (19 atletas) y Harmony (24 atletas).
Completan la lista Shalom (2 atletas), Kairós (8 atletas), Meraki (34 atletas), Moreli (34 atletas), Rítmica Occidente (6 atletas) y Stars (13 atletas).
El evento, que finalizará este domingo, se realiza en el Gimnasio Nacional de La Sabana y es organizado por la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines de Costa Rica (FDGA), con el apoyo del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
La competencia se desarrolla en categorías juveniles, hasta niveles élite (FIG) y USA Gymnastics.
Las jornadas se realizan de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y el ingreso para el público es completamente gratuito.