Campeona nacional de skateboarding lanza campaña para obtener fondos y competir en Mundial

Por Adrián Fallas | 19 de agosto de 2022, 11:40 AM

A sus 22 años, Jeimy Josohara Vives Méndez, es seleccionada nacional de skateboarding, bicampeona nacional y campeona centroamericana del deporte. Su sueño es representar al país en las Olimpiadas de París 2024.



Para alcanzar esa meta, la deportista quiere participar en el Campeonato Mundial, que se desarrolla en Brasil y entrar al ranking mundial con la mira puesta en la capital parisina.

Jeimy ya cuenta con los tiquetes aéreos, pero le falta el dinero para hospedaje, alimentación y gastos asociados con el viaje.

Para lograr cubrir esto lanzó una campaña en redes sociales y en gofundme.com. en esta plataforma tiene como meta $3.000, de los cuales $1.085 ya fueron donados.

La estudiante de Administración de Empresas también da clases de skate y cuenta con el proyecto llamado Popos Ramp en Puerto Carrillo de Hojancha, Guanacaste, es una “mini ramp” que se construyó con el fin de fomentar el deporte en zonas lejanas donde solo existe el fútbol y surf.

Su amor por la patineta nació a los 14 años y no fue fácil, no solo por los golpes y las caídas.

“Al comienzo fue muy difícil, antes se ha visto como un deporte para hombres y recibía muchos comentarios como: ‘solo patinas por moda, no vas a progresar, se va a golpear y se va a hacer marimacha’

“Sin embargo, esos comentarios nunca me detuvieron y ahora los tiempos han cambiado mucho y se ve el progreso de la escena femenina, durante años luchamos para que nos incluyeran siempre en los eventos”, recordó la deportista.

Para Jeimy el skateboarding es algo más que un deporte, es una escuela donde ha aprendido lecciones importantes para su vida.

Jeimy Josohara Vives Méndez. Cortesía

​“He aprendido a ser persistente, perseverante. A levantarme si me caigo, a tener disciplina, no darme por vencida por más que me cueste lograr mi objetivo, luchar por mis sueños y no rendirme. ¡El skateboarding me enseña algo nuevo todos los días!”, explicó.

Uno de los escollos que tuvo que superar fue una lesión en su muñeca. Tras estar alejada de las tablas por varios meses, regresó y ahora sueña con representar al país en lo más alto del deporte mundial.

Si gusta colaborar con Jeimy, lo puede hacer ingresando a este enlace: http://ow.ly/WBLy50KoaiR