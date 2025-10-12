Cali Muñoz también dijo adiós en primera ronda en Río de Janeiro

El surfista costarricense Carlos "Cali" Muñoz se despidió en ronda 1 del Saquarema Pro, en Río de Janeiro.

Muñoz logró una puntuación de 9.00 en su heat, luego de que sus mejores olas tuvieran una puntuación de 4.53 y 4.47.

Cali terminó su heat por abajo del brasileño Samuel Pupo (14.53), el estadounidense Nolan Rapoza (11.20) y el sudafricano Luke Slijpen (9.83).



Pupo, quien ganó la ronda, es un surfista que compite en el Tour Mundial.

De esta forma, se cierra la participación de los ticos en el quinto evento de la Challenger Series.



El campeonato tendrá una pausa de tres meses, teniendo a Hawái como próximo destino, a partir del 29 de enero de 2026.

