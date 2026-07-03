Bryan 'Tiquito' Vásquez vuelve al ring luego de polémico arresto

El boxeador costarricense Bryan "Tiquito" Vásquez volverá al ring a sus 38 años para enfrentarse al mexicano Dennis "El Martillo" Contreras, en una pelea especial pactada a cinco rounds de tres minutos cada uno.

La Velada Prime by Stake el sábado 8 de agosto en el Centro de Eventos Pedregal.

El pasado 8 de junio Vásquez quedó en libertad luego de que ese fin de semana fuera arrestado. El púgil debe cumplir una serie de medidas cautelares mientras avanza la investigación en su contra por legitimación de capitales y transporte de droga.

Ese día, tras abandonar los tribunales y reencontrarse con sus allegados, el boxeador aseguró que todo era falso.

"Si pueden buscar la información es totalmente falso, no fue esa cantidad, si consumo, la mayoría consume, todo el país consume, la gran mayoría, de hecho. "Hay una confusión muy grande siento yo, a nivel personal porque a nivel país la gran mayoría pensamos que si es legal fumar, ahora en las farmacias se va a vender, que hay doctores que hacen certificados para que puedan fumar, entonces yo no entiendo qué estaba haciendo yo mal”, contó el púgil.

Vásquez y otro hombre fueron detenidos el fin de semana del 7 de julio en la ruta 32, luego de que oficiales de la Fuerza Pública decomisaran aparente marihuana, con un peso de 72,9 gramos, según el reporte policial.

La cartelera

La cartelera ya confirmada incluye los siguientes enfrentamientos entre creadores de contenido:

Merre OG (Costa Rica) vs. Boanerges (Nicaragua)

Ali Cisne (Costa Rica) vs. La Ardilla (Nicaragua)

Isamara Quirós (Nicaragua) vs. María Duarte (Costa Rica)

La Power (Costa Rica) vs. Yatuzabe (Nicaragua)

Don Stockwell (Costa Rica) vs. Tapón (Costa Rica)

El Tirri (Costa Rica) vs. La Liendra Nica (Nicaragua)

A estos combates ahora se suma la pelea especial entre Bryan "Tiquito" Vásquez y Dennis "El Martillo" Contreras, un duelo que reunirá experiencia, trayectoria y espectáculo sobre el ring.

Los boletos de la Velada están disponibles a través de Publitickets.com.

Precios: más cargos por servicio

Platinum Ringside: ₡22.000

Oro Floor: ₡18.000

Gradería Premium: ₡12.000

Gradería Lateral: ₡7.000