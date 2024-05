Británico Lando Norris gana Gran Premio de Miami, su primer triunfo en Fórmula 1

El piloto británico Lando Norris (McLaren) celebró este domingo su primera victoria en la Fórmula 1 con un inesperado y rotundo triunfo en el Gran Premio de Miami (Estados Unidos) frente al intratable Max Verstappen (Red Bull).



Norris, que había partido en el quinto lugar de la parrilla, se hizo con el control poco después del ecuador de la prueba y fue ampliando su liderazgo hasta imponerse por 7,6 segundos al neerlandés Verstappen, líder del Mundial.



"Ya era hora (...) Ha sido mucho tiempo esperando, pero por fin lo conseguí", se felicitó Norris, que necesitó de 110 carreras para alcanzar este éxito.



"El viernes supe que teníamos el ritmo. Teníamos la estrategia perfecta y todo dio sus frutos", afirmó el piloto de Bristol, que fue izado en volandas por los miembros de su equipo.



Norris, de 24 años, acumulaba hasta ahora 15 podios pero ninguna victoria desde que en 2019 fue el cuarto piloto más joven en debutar en la Fórmula 1, con 19 años y 124 días.



"Supongo que mucha gente dudó de mí. Cometí muchos errores en los últimos cinco años, en mi corta carrera, pero hoy lo hemos conseguido, así que todo esto es por el equipo", afirmó.



Verstappen se conformó esta vez con la segunda plaza y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completó el podio de Miami, sexta carrera de las 24 del calendario de Fórmula 1 de 2024.



"Uno gana, uno pierde... Te acostumbras a esto en las carreras", afirmó Verstappen antes de felicitar al ganador. "Estoy muy contento por Lando. Ha sido mucho tiempo pero no será la última (victoria). Lo mereció".



El español Carlos Sainz (Ferrari) llegó en cuarto lugar seguido del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) mientras el español Fernando Alonso (Aston Martin) sólo pudo ascender de su decimoquinto lugar inicial hasta el noveno.



'Checo' Pérez se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general con 101 puntos, a 35 de distancia de su compañero Verstappen.



- Recital de McLaren -

El Autódromo Internacional de Miami (Florida) vivió otra gran entrada de público con la presencia de personalidades del deporte como Travis Kelce, figura de los Chiefs de la NFL y pareja de la cantante Taylor Swift, o de la política, como el expresidente estadounidense Donald Trump.



Tras conservar su primer lugar en la salida, todo apuntaba a que Verstappen iba a agrandar su dominio de esta temporada, en la que suma cuatro victorias y sólo había cedido una ante Carlos Sainz.



El vigente campeón, que se había impuesto en el esprint del sábado, buscaba también alargar su hegemonía en Miami, donde venció en las dos primeras ediciones de este Gran Premio.



Mientras Verstappen contenía a Leclerc, 'Checo' Pérez se pasó de frenada en la curva en un intento de adelantar a Carlos Sainz.



Por la radio, el español pidió una penalización pero los comisarios no investigaron la maniobra del mexicano.



Piastri aprovechó la agresiva apuesta de 'Checo' para auparse desde el sexto hasta el tercer lugar y terminó de arruinar la estrategia de los Ferraris al rebasar a Leclerc y colocarse como primer perseguidor de Verstappen.



El neerlandés, que el fin de semana reconoció tener dificultades para adaptarse al trazado, se salió de los límites en una curva y golpeó un cono que cayó en plena pista, provocando la entrada del auto de seguridad.



Con el ingreso del neerlandés en boxes, Piastri se puso en cabeza de la prueba en la vuelta 24. Poco después fue el australiano el que paró y permitió que su compañero Norris conservara la cabeza gracias a otra salida del auto de seguridad por un golpe del danés Kevin Magnussen que envió al estadounidense Logan Sargeant contra el muro.



Desde el segundo lugar, Verstappen se lanzó a la caza de Norris pero fue el británico, con neumáticos más nuevos, el que fue aumentando su ventaja.



A falta de 20 vueltas, el británico ya superaba al vigente campeón en 2 segundos y después fue sacando aún más terreno al tricampeón de Fórmula 1, que se quejaba por la radio del rendimiento de su Red Bull.



"Ellos tenían más ritmo, Lando estaba volando. Fue increíblemente difícil para nosotros, pero quedar segundo en los días malos no está mal", se resignó 'Mad Max'.



gbv/ma



© Agence France-Presse