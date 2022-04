Brisa Hennessy ya conoce sus rivales a enfrentar en Bells Beach

La tica Brissa Hennessy ya conoce sus primeras rivales para la cuarta competencia del Tour Mundial de surf. Se trata de Stephanie Gilmore y Molly Picklum, quienes desafiarán a la número uno del mundo en la primera ronda del Rip Curl Pro Bells Beach, en Australia.



La nacional llega con la intención de defender su puesto en el ranquin, en una de las playas más famosas del surf mundial.

From Bells Bowl to Winki Pop, here is the venue breakdown for event number 4.

Tune into the Rip Curl Pro Bells Beach, April 10-20 on https://t.co/ie0ZfMVLPY.@ripcurl @Melbourne pic.twitter.com/A4fTAiyTs9