Brisa Hennessy y Carlos Muñoz se despiden del US Open

Brisa Hennessy Carlos Muñoz se despidieron del US Open de la segunda fecha de Challenger Series.



Hennessy cayó en octavos de final, luego de surfear seis olas y sumar 6.00 puntos (4.00 y 2.00).

La tica fue superada por la francesa Johanne Defay, quien tuvo un registro de 12.83



Por su parte, Muñoz fue cuarto en su heat de ronda dos. Cali tomó 11 olas y combinó 4.10 + 3.50 (7.60 puntos en total).



La siguiente fecha de la WSL Challenger Series será el 26 de setiembre, en Sao Paulo, Brasil.

