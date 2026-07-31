EN VIVO
Clock

de HS

Otros deportes

Brisa Hennessy y Carlos Muñoz se despiden del US Open

La siguiente fecha de la WSL Challenger Series será el 26 de setiembre, en Sao Paulo, Brasil.

Carlos Muñoz. Foto: Megan/ WSL
Carlos Muñoz. Foto: Megan/ WSL
Por Daniel Jiménez 31 de julio de 2026, 16:59 PM

Brisa Hennessy Carlos Muñoz se despidieron del US Open de la segunda fecha de Challenger Series.

Hennessy cayó en octavos de final, luego de surfear seis olas y sumar 6.00 puntos (4.00 y 2.00). 

La tica fue superada por la francesa Johanne Defay, quien tuvo un registro de 12.83

Por su parte, Muñoz fue cuarto en su heat de ronda dos. Cali tomó 11 olas y combinó 4.10 + 3.50 (7.60 puntos en total).

La siguiente fecha de la WSL Challenger Series será el 26 de setiembre, en Sao Paulo, Brasil.

WhatsAppTeleticacom

Tags