Brisa Hennessy vuelve a quedar fuera en primera ronda

La surfista nacional Brisa Hennessy firmó su peor inicio en el Tour Mundial, ya que tras dos fechas se ubica en la penúltima casilla de la competencia.

Este jueves, la tica cayó ante Yolanda Hopkins, de Portugal, en primera ronda del Margaret River Pro en Australia.

A inicios de mes, en el Rip Curl Pro Bells Beach, Hennessy no pudo avanzar y fue derrotada por Francisca Veselko.

Brisa tiene siete años de participar en la primera categoría de la WSL y nunca se había encontrado en esta posición para arrancar.

Hennessy se mantendrá en Australia, ya que la tercera parada del Tour Mundial se desarrollará en Queensland, sede del Gold Coast Pro.