Brisa Hennessy tiene un camino cuesta arriba tras un mal inicio en el Tour Mundial

La surfista nacional Brisa Hennessy ha tenido un inicio complicado en la actual campaña del Tour Mundial, y el camino para el resto de la temporada se vislumbra cuesta arriba.

Luego de tres fechas, la tica es última en el ranquin, ya que no ha avanzado de la primera ronda, por lo que tiene solo 3.000 puntos.

Brisa está ubicada en la casilla 23, y es importante tomar en cuenta que para clasificar a la segunda fase de competencia debe colocarse entre las mejores 14.

En su misma posición se encuentran Tya Zebrowski, de Francia, y Bella Kenworthy, de Estados Unidos, mientras que Sally Fitzgibbons ocupa el puesto 14 con 6.000 unidades.

El formato de competencia indica que el corte se realizará tras nueve torneos, por lo que Hennessy se ve obligada a empezar a puntuar inmediatamente.

El Corona Cero New Zealand Pro, en Raglan, está programado para correrse entre el 15 y el 25 de mayo, siendo el reto inmediato de Brisa Hennessy.

Seguidamente, la WSL viajará a Punta Roca para el Surf City El Salvador Pro y luego disputará la fecha en Río de Janeiro, Brasil, durante junio.

Tahití, Fiji y San Clemente, California, serán los últimos tres eventos antes del corte previo a la segunda fase.