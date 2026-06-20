Brisa Hennessy se despidió de competencia del Tour Mundial en Brasil

La surfista costarricense, Brisa Hennessy, se despidió este sábado del VIVO Río Pro, competencia del Tour Mundial disputada en Brasil.



Hennessy cayó en los octavos de final, luego de acumular 9,67 puntos en su enfrentamiento con la estadounidense Sawyer Lindblad.

Ahora, Hennessy sumó 2.000 puntos para el ranking y se mantiene en la posición 22 del Tour Mundial, que ya acumula seis fechas en su calendario. La próxima será en Tahití, del 8 al 18 de agosto.

La siguiente puesta en escena de Brisa será en Sudáfrica, durante la primera parada del Challenger Series, del 12 al 18 de julio, según informó la Federación de Surf.



En este evento, la tica buscará la clasificación para el Tour Mundial de 2027.



En Ballito, Sudáfrica, también iniciará la temporada de la tica Leilani McGonagle.

