Brisa Hennessy se concentra para volver a competencia en Bells Beach

“No poder oír muy bien ha sido un desafío, pero siempre hay lecciones si estamos abiertos a escucharlas. He notado que mi voz interior me dice que no soy lo suficientemente bueno o me juzga a mí mismo, pero qué pasa si hacemos de nuestra voz interior nuestra amiga, nuestro mayor motivador y maestro. Podemos hacer cosas difíciles si creemos en nosotros mismos”, explicó la surfista en una publicación en redes sociales donde detalló que no escucha con su oído izquierdo.