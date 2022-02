¡Brisa Hennessy se baña de gloria! La tica se coronó en fecha del Tour del Campeonato WSL

¡Histórico! La surfista Brisa Hennessy consiguió este viernes una de las gestas más grandes en el deporte costarricense al coronarse campeona del Hurley Pro Sunset Beach en Hawái, segunda fecha del Tour del Campeonato de Surf (CT WSL por sus siglas en inglés).

Este es uno de los títulos más destacados conseguidos por el deporte del surf en los últimos años y el más importante a nivel individual de la disciplina.

La tica se impuso en la final a la hawaiana Malia Manuel quien apenas registró 7.46 y se quedó corta por encima de los 12.83 conseguidos por la tica.

Brisa agradeció a todos los que la apoyaron y abandonó el agua entre lágrimas tras el histórico momento.

“No tengo palabras, siempre soñé en este momento y nunca creí que fuera a posible. Fue un gran honor surfear contra Malia (Manuel), y sentí que tuvimos una gran conexión con el agua. A toda la gente que me ha acompañado en mi vida le doy las gracias, esta es la razón por la cual hice esto hoy”, indicó en la señal internacional.

Este es su mejor resultado en sus tres años como parte del máximo circuito del surfing mundial.



We have a World Number 1! Earning her maiden CT win, Brisa Hennessy becomes the first Costa Rican event winner at the Hurley Pro Sunset Beach pres. by Shiseido.@hurley @shiseido_usa @hurleywomen pic.twitter.com/oYslV9jm23