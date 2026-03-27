Brisa Hennessy regresa al Tour Mundial en el arranque en Australia

La surfista costarricense Brisa Hennessy iniciará este 1 de abril una nueva participación en el Tour Mundial de Surf (WCT), marcando su séptima temporada desde que logró su clasificación en 2019.

El debut de Hennessy será en el evento Rip Curl Pro Bells Beach, en Victoria, Australia, donde enfrentará en su primer heat a la portuguesa Francisca Veselko, quien llega como una de las debutantes del circuito.

Esta temporada presenta un cambio en el formato, ya que el circuito contará por primera vez con 24 atletas en la primera división del surf femenino, lo que aumenta la competitividad en cada ronda.

En caso de avanzar, la costarricense ingresaría al cuadro de octavos de final, donde se ubicaría en el lado en el que espera la británica Gabriela Bryan, quien finalizó dentro del Top 8 en 2025.

Hennessy llegó días antes a Australia para prepararse en Bells Beach, sede de la primera de las 12 paradas del Tour Mundial, que este año recorrerá países como Nueva Zelanda, El Salvador, Brasil, Tahití, Fiji, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Portugal y Hawái.

El Rip Curl Pro Bells Beach se desarrollará bajo una ventana de competencia de 10 días, en función de las condiciones del oleaje.