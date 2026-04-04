Brisa Hennessy queda eliminada en el arranque del Tour Mundial en Australia

La surfista costarricense Brisa Hennessy tuvo un inicio complicado en el Championship Tour 2026, tras quedar eliminada en la primera ronda del evento disputado en Bells Beach, Australia.

Hennessy se enfrentó en su heat a la portuguesa Francisca Veselko, quien logró imponerse en una serie donde la tica no pudo encontrar su mejor ritmo.

Durante la manga, la nacional surfeó cinco olas y registró una puntuación total de 9.10 (5.10 + 4.00), insuficiente para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Con este resultado, Brisa se despide del primer evento de la temporada y deberá enfocar su preparación en la segunda parada del circuito.

La siguiente competencia se realizará en Margaret River, en la costa oeste de Australia, y está programada para iniciar el 16 de abril.