Brisa Hennessy logra avanzar en arranque de fecha 5 del Tour Mundial WSL

La surfista costarricense Brisa Hennessy logró avanzar de ronda en el primer día de la fecha 5 del Tour Mundial de la World Surfing League que se realiza en el Margaret River, Australia.

Las pocas olas del sábado aplazaron el evento hasta este domingo, donde la tica ya pudo tomar partida de su heat, aunque le costó conectar en los primeros minutos.

No fue hasta la mitad de su largada que consiguió puntuar dos olas de 4.83 y 4.13 para sumar 8.96, lo suficiente para acceder hasta los octavos de final.

La tica superó a Courtney Conlogue de Estados Unidos (8.50) y Bettylou Sakura Johnson de Australia (5.20).

Opening Round, Heat 1 Results:

Brisa Hennessy - 8.96@neonboho - 8.50

Bettylou Sakura Johnson - 5.20



Watch the Margaret River Pro live now on https://t.co/ie0ZfNdmHw.@WestAustralia pic.twitter.com/RVLmEKW06s