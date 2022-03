Brisa Hennessy honra a Andrea Vargas en inicio de tercera fecha del Tour del Campeonato WSL

Brisa Hennessy portó por primera vez en la historia del surf de Costa Rica la camiseta amarilla de líder del Tour del Campeonato del World Surfing League (WSL) esto en el arranque de la tercera fecha en el MEO Pro en Portugal.

Pero si ya el hito era histórico, todavía tuvo un detalle que engrandece más a la atleta.

Como parte del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo, a Brisa le consultaron que cuál mujer la inspiraba para colocar su nombre o apellido como homenaje en la camiseta y ella eligió a nuestra atleta de 400 metros vallas, Andrea Vargas.

Follow World Number 1, Brisa Hennessy honoring Andre Vargus for #iwd2022 into the lineup.

