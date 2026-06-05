Brisa Hennessy ganó por primera vez en la temporada del Tour Mundial

Este viernes, Brisa Hennessy logró su primera victoria en la temporada 2026 del Tour Mundial, al imponerse a Alyssa Spencer en la primera ronda.

La nacional se encuentra en Punta Roca, El Salvador, y de esta manera logró sellar su boleto a los octavos de final.

Hennessy sumó 15 puntos en dos olas, incluyendo un 8.50 para la mejor marca del día.





En la siguiente ronda se enfrentará a Carissa Moore, una de las máximas exponentes del surf femenino a nivel mundial.

Se espera que Brisa vuelva a competir este sábado.



