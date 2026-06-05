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Brisa Hennessy ganó por primera vez en la temporada del Tour Mundial
La surfista costarricense se encuentra compitiendo en El Salvador.
Este viernes, Brisa Hennessy logró su primera victoria en la temporada 2026 del Tour Mundial, al imponerse a Alyssa Spencer en la primera ronda.
La nacional se encuentra en Punta Roca, El Salvador, y de esta manera logró sellar su boleto a los octavos de final.
Hennessy sumó 15 puntos en dos olas, incluyendo un 8.50 para la mejor marca del día.
En la siguiente ronda se enfrentará a Carissa Moore, una de las máximas exponentes del surf femenino a nivel mundial.
Se espera que Brisa vuelva a competir este sábado.