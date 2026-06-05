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Brisa Hennessy ganó por primera vez en la temporada del Tour Mundial

La surfista costarricense se encuentra compitiendo en El Salvador.

Brisa Hennessy. Cestari
Brisa Hennessy. Cestari
Por Adrián Fallas 5 de junio de 2026, 14:51 PM

Este viernes, Brisa Hennessy logró su primera victoria en la temporada 2026 del Tour Mundial, al imponerse a Alyssa Spencer en la primera ronda.

La nacional se encuentra en Punta Roca, El Salvador, y de esta manera logró sellar su boleto a los octavos de final.

Hennessy sumó 15 puntos en dos olas, incluyendo un 8.50 para la mejor marca del día.


En la siguiente ronda se enfrentará a Carissa Moore, una de las máximas exponentes del surf femenino a nivel mundial.

Se espera que Brisa vuelva a competir este sábado.

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