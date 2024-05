Brisa Hennessy finaliza segunda en Tahití

La surfista costarricense, Brisa Hennessy, terminó en el segundo puesto del Shiseido Tahiti Pro, tras caer en la final ante Vahine Fierro.



El segundo lugar le permitió a Brisa colocarse como la número 1 del ranquin de la WSL. Llegó allí gracias a que cuenta con cuatro segundos lugares en la campaña 2024, lo que la hace la surfista más regular.

Este mismo miércoles se dio a conocer los rivales de Hennessy en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se trata de la francesa Johanne Defay (actual número 3 del Championship Tour) y la nicaragüense Candelaria Resano.

​Cabe rescatar que el Shiseido Tahiti Pro se disputa en Teahupoʻo, en la misma ola que se llevará a cabo la competencia olímpica.

En la siguiente fecha del Tour Mundial, Hennesy defenderá su camiseta amarilla de líder en El Salvador.

