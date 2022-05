Brisa Hennessy: "Este año definitivamente quiero estar en el top 5"

El año de Brisa Hennessy dentro del Tour Mundial de la World Surfing League ha sido excepcional.

De ahí que las aspiraciones de la surfista costarricense de 22 años sean muy firmes y realistas, por más ambiciosa que suene, su meta de estar en el top 5 marcha por buen camino.

“He sido muy afortunada en mi comienzo de año, y creo que definitivamente esto ha llegado tras mucho trabajo, mucha dedicación, muchas lágrimas y muchas emociones humanas.

“Este año hablo en serio. Definitivamente, quiero estar en el top 5. Ese es mi objetivo y voy a hacer todo lo que pueda para llegar ahí”, indicó en una amplia entrevista con el Comité Olímpico Internacional.

Sin embargo, Hennessy sabe que las expectativas a veces juegan una mala pasada y por eso prefiere vivir el presente dando lo mejor de sí en el circuito mundial.

“Tengo muchas metas, pero pienso que la principal es simplificar: acabar la temporada 2022 sabiendo que he dado lo mejor de mí. He simplificado en gran manera mi rutina, he simplificado quién era y también pienso disfrutar de todos los momentos entre las paradas del WLS Tour”, aseveró.

Una mejor versión de sí misma.

La costarricense asegura que durante este circuito se ha encontrado más así misma, lo que le ha servido para mantenerse actualmente con la camiseta amarilla de líder.

Ha aceptado que ser una dura competidora no tiene por qué alejarse de ser una buena persona.

“Es algo con lo que sufrí por un tiempo. Realmente quería mantener mi imagen, porque es muy importante para mí. Creo que ser amable y cortés, además de conectar con los demás, es algo muy importante.

“Creo que esto es algo que me molestaba de algún modo porque sentía que era alguien diferente en el agua y no podía encontrar el equilibrio”, menciona.

Parte de su fortaleza mental también es un trabajo en conjunto con el psicólogo deportivo Mike Duff, quien la ayuda desde hace un par de años.

“Creo que siempre he sabido que tenía esto dentro de mí. Mi madre es muy amable, tiene un corazón hermano, al igual que mi padre. Pero mi padre tiene sus locuras y es una persona que fluye más, pero también va un poco contra corriente y no tiene miedo de levantarse y luchar por lo que cree.

“Realmente intenté combinar estas cosas de mis padres; cosas que también aprendí en Costa Rica. Crecer allá me ha hecho ser quien soy y ha edificado mi manera de ver el mundo”, declaró.

Hennessy impresionó en su primer año. Después de lograr un tercer puesto en Bali, finalizó su temporada debut en el lugar 11 del mundo. Esto le ayudó a representar a Costa Rica en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde llegó a los cuartos de final, haciendo historia.

“Tengo una competidora luchadora dentro de mí. Realmente siento eso y pienso que no obstaculiza mi imagen fuera del agua porque tengo un trabajo que hacer y mi trabajo es principalmente competir contra mí misma. No estoy compitiendo contra otras o tratando de luchar contra otras. Honestamente, está dentro de mí”, concluyó.