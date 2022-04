Brisa Hennessy cae en semifinales de Bells Beach

La surfista nacional, Brisa Hennessy, cayó en semifinales y no se pudo clasificar para la final de la parada del tour mundial en Bells Beach, Australia.​

Carissa Moore le complicó el día la tica y ahora competirá contra Tyler Wright en el último emparejamiento del torneo.



El camino de Brisa hacia el tercer puesto en la competecia arrancó con un 11.16 en la primera ronda, suficiente para clasificar a octavos de final.

En esa ronda se impuso a Luana Silva de Hawái, con un 13.57 a 12.26.

En los cuartos de final la nacional triunfó ante la francesa Johanne Defay, con una calificación de 11.60, siendo su mejor ola un 6.07, mientras que Defay obtuvo un 11.57.

En la semifinal Hennessy sumó un 13.77 contra el 14.50 de la hawaiana.

Brisa llegó a esta parada de la WSL como la número uno en el ranquin mundial y la siguiente competencia será también en Australia, en Margaret River entre el 28 de mayo y el 1° de abril.

Women's Semifinals Heat 2 Results:@rissmoore10 - 14.50

Brisa Hennessy - 13.77



